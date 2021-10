S.Antonino: il "Caffè sospeso" dei bar regala le mascherine ai ragazzi delle scuole

Il “Caffè sospeso” dei bar di Sant’Antonino regala una fornitura di mascherine Ffp2 agli alunni con difficoltà dell’Istituto comprensivo Centopassi, per un valore di 110 euro. A tanto ammonta, infatti, la cifra accantonata nei mesi scorsi dai nove locali del paese che hanno aderito all’iniziativa di solidarietà lanciata nell’estate 2020 per regalare un momento di sollievo a quanti, stretti nella morsa della crisi economica, fanno fatica anche soltanto a concedersi un semplice caffè al bancone. I promotori sono caffetteria-risto-winebar Il Provenzale, Caffè 500, tisaneria-caffetteria Profumo di Tè, ristorante Al km Zero della Società Cooperativa, bar della Piazza, Gran Central Cafè, caffetteria Bar… Botto, Adesso Sì-Nostus e bar Anna: ciascuno di loro mette...

su Luna Nuova di venerdì 22 ottobre 2021