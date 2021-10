Il marrone di S.Giorio non è cambiato: torna dopo due anni e fa il pienone

Il Marrone è tornato anche nella sua seconda patria, S.Giorio. Lo ha fatto a due anni di distanza dall’ultima sua apparizione. Nel frattempo la nostra vita è cambiata, orientativamente non certo in meglio, ma la sana voglia di castagna è rimasta intatta. Certo anche la cornice entro cui ci si muove non è più la stessa: giriamo con le mascherine, dobbiamo mostrare il green pass e, restringendo il campo ai castagneti, non vediamo più quei pittoreschi pennacchi bianchi dei fuochi, vietati fino alla prossima primavera...

Su Luna Nuova di martedì 26 ottobre 2021