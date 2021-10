Colle del Lys: infortunati e soccorsi due cercatori di funghi

Nel pomeriggio di oggi, sui due versanti del Colle del Lys, sono stati effettuati altri due interventi congiunti del soccorso alpino e speleologico piemontese e del servizio regionale elisoccorso per recuperare due cercatori di funghi infortunati. Il primo nel Comune di Viù, dove una donna è precipitata in un canalone a valle di borgata Airetta, nella zona del Colle del Lys. Sul posto è giunto l'elisoccorso che ha richiesto una squadra a terra del soccorso alpino a supporto poiché la donna si trovava in una zona molto impervia. Dopo aver stabilizzato e imbarellato la paziente, è stato necessario calarla con l'utilizzo di tecniche alpinistiche e trasferirla sul lato opposto del vallone, in una zona più aperta, in modo da consentire il recupero a bordo dell'eliambulanza tramite verricello e il ricovero in ospedale con un codice rosso per politrauma. Il secondo, sul versante opposto del Colle del Lys, nel Comune di Rubiana, dove un cercatore di funghi si è procurato una sospetta frattura a un arto inferiore nei boschi a valle della borgata Mompellato. Anche in questo caso è stato inviato sul posto l'elisoccorso con una squadra a terra per agevolare le operazioni di recupero in una zona fittamente boscata.