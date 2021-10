Bardonecchia, la ripartenza è in bianco

Bardonecchia si sta preparando per l’apertura degli impianti per la prossima stagione invernale prevista per il prossimo 4 dicembre in occasione del ponte dell’Immacolata. Dopo il difficilissimo inverno passato, la Perla è pronta per ripartire con rinnovato entusiasmo. «I segnali che ci giungono dai tour operator e dagli operatori del settore fanno ben sperare per una ripresa delle vacanze sulla neve - afferma Nicola Bosticco - amministratore delegato della Colomion spa - lo scorso anno abbiamo aperto il comprensorio per dare la possibilità ai ragazzi degli sci club di allenarsi, quest’anno speriamo di raccogliere i frutti del nostro impegno. Siamo consapevoli che per tornare alle presenze pre Covid ci vorrà ancora del tempo, ma siamo fiduciosi che già da quest’inverno si potranno vedere dei buoni segnali di ripresa»...

Su Luna Nuova di venerdì 29 ottobre 2021

Clicca qui per acquistare la copia digitale e leggere l’articolo completo

Clicca qui per sottoscrivere un abbonamento a Luna Nuova