Borgone-S.Antonino: per il ponte Dora chiusura prorogata al 19 novembre

Il ponte sulla Dora resterà chiuso teoricamente fino a venerdì 19 novembre e la pazienza degli abitanti di San Valeriano, e non solo, inizia a perdere la pazienza. Fioccano infatti le proteste, sulle pagine dei social network, per la proroga di un mese della chiusura h24 del ponte al traffico veicolare decisa nei giorni scorsi dalla Città metropolitana di Torino, ente proprietario della strada provinciale 201 di Vaie, tramite una nuova ordinanza che però non è stata nemmeno comunicata ufficialmente al pubblico. Se non nei fatti, perché a partire da sabato 23 ottobre, quando teoricamente il ponte avrebbe dovuto riaprire al traffico veicolare, nulla è cambiato per coloro ai quali il ripristino della viabilità ordinaria avrebbe fatto molto comodo...

su Luna Nuova di venerdì 29 ottobre 2021