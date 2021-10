Condove-Caprie, direttivo Anpi: è Gigi Giuliano il nuovo presidente

È Gigi Giuliano, com’era facile prevedere, il nuovo presidente della sezione Anpi Mario Jannon di Condove-Caprie: raccoglie il testimone di Danilo Bonavero, presidente uscente dimissionario dopo il recente travaglio interno al gruppo. Le nuove cariche sono state assegnate lunedì sera, 25 ottobre, durante la prima riunione del comitato di sezione eletto al termine del burrascoso congresso di sabato 23: Giuliano, volto noto del mondo politico-amministrativo valsusino per essere stato sindaco di Caprie dal 1995 al 2004 e assessore in Comunità montana dal 1995 al 1999 e dal 2009 al 2014, sarà affiancato da Emanuela Sarti in veste di vicepresidente e tesoriera, da Aurora Tabone in qualità di segretaria e di curatrice del museo valsusino della Resistenza...

su Luna Nuova di venerdì 29 ottobre 2021