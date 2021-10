Condove: Dijo Apicoltura conquista "Ferrere miele"

Il miele di tiglio condovese vince e convince. È stato conferito a Dijo Apicoltura il 1° premio del concorso “Ferrere miele”, che si è tenuto domenica 17 ottobre a Ferrere, in provincia di Asti. La competizione era promossa da Regione Piemonte, Camera di commercio di Asti, sezione astigiana del Centro apistico regionale e dall’Albo nazionale degli esperti in analisi sensoriale del miele. «È una cosa che fanno annualmente e quest’anno ho provato a partecipare senza pensarci tanto. Mi sono detto: “Proviamo a mandare il miele”. Non ci avevo dato tanta importanza», racconta il titolare Simone Di Giorgio. Così ha partecipato, pur consapevole della qualità del suo miele di tiglio. Qualità che alla fine è stata riconosciuta anche dal concorso...

su Luna Nuova di venerdì 29 ottobre 2021