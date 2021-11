Avigliana, contromano in autostrada: revocata la patente

Una volta arrivato al casello di Avigliana, J.V.B., 28enne di origine ucraina residente a S.Ambrogio, al volante di una Fiat Panda, ha invertito il senso di marcia tornando verso Rivoli, ma sulla stessa carreggiata che aveva percorso poco prima e che viene correttamente utilizzata per viaggiare in direzione dell'alta valle. È successo martedì scorso, poco dopo le 15. Non è chiaro se avesse intenzione di tornare allo svincolo di Avigliana Est e magari uscire dall'autostrada, evidentemente sempre in contromano. Ma dopo aver percorso poco meno di due chilometri, ha visto in lontananza sopraggiungere un pullman ed altri veicoli che formavano un'auto colonna del Reparto mobile di Milano. Senza pensarci un attimo, ha fatto nuovamente inversione rimettendosi a percorrere la carreggiata nord nel senso corretto. Nel frattempo però il personale in servizio al casello aveva segnalato la sua manovra alla centrale della polizia stradale di Susa. E così, quando è arrivato nei pressi della barriera, ha trovato ad attenderlo una pattuglia. Nei suoi confronti è scattata una sanzione che potrebbe arrivare fino a 665 euro, oltre alla revoca della patente ed al fermo del veicolo per tre mesi.