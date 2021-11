La biblioteca civica Primo Levi di Avigliana in collaborazione con Casa Inneschi aderisce alla “Giornata mondiale del gioco in biblioteca” (International games day @ your library), per la quale sono state organizzate alcune giornate di gioco che prevedono anche una parte formativa, grazie alla presenza di personale qualificato...

Su Luna Nuova di venerdì 5 novembre 2021