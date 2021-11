Carabinieri Susa: il capitano Mucciacciaro guida la compagnia

Ha 32 anni, ma già esperienza da vendere in delicati settori dell’ordine pubblico, come il contrasto a camorra e mafia, il capitano Federico Mucciacciaro, che da qualche settimana ha preso in mano le redini della compagnia carabinieri di Susa, il cui territorio di competenza si estende dal confine di Stato, quindi Bardonecchia-Claviere passando per Oulx e Sestriere, fino alla linea fra Caprie e Chiusa San Michele in bassa valle di Susa. Ha raccolto il testimone del capitano Davide Cozzolino, che dopo quattro anni di attività presso la caserma di corso Carlo Alberto Dalla Chiesa è ora in servizio al Ros di Milano. Il cambio della guardia, al termine dei canonici quattro anni di permanenza alla guida di una compagnia, è avvenuto alla metà di settembre. In queste prime...

su Luna Nuova di venerdì 5 novembre 2021