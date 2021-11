Giaveno, Maria Riva: una vita da antifascista

In questo periodo la Giaveno e la valle Sangone sono molto attivi nella promozione dei valori antifascisti e nel ricordo della lotta di liberazione. A cominciare da Maria Riva, staffetta ed infermiera partigiana, maestra e testimone dei valori della libertà e della memoria dei caduti della Resistenza, in particolare in val Sangone, e Cittadina onoraria di Giaveno, scomparsa cinque anni fa all’età di 91 anni...

Su Luna Nuova di venerdì 5 novembre 2021