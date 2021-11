S.Ambrogio: anche le scuole per la cittadinanza al "Milite Ignoto"

Nella mattinata di ieri, giovedì 4 novembre, si è svolto presso il monumento ai caduti il consiglio comunale per il conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto nel centenario della tumulazione all’Altare della patria. «Un ringraziamento va alle scuole per la grande partecipazione e per le riflessioni proposte, a tutti i consiglieri comunali, all’Ana, alle associazioni che hanno partecipato ed ai tanti cittadini che hanno condiviso un bellissimo momento di tutta la nostra comunità», ha fatto sapere il Comune. Queste le parole della sindaca Antonella Falchero: «Oggi, 4 novembre, è la festa dell’Unità nazionale e delle forze armate. La data del 4 Novembre è legata alla tragedia della prima guerra mondiale: in particolare si riferisce all’ultima...

su Luna Nuova di venerdì 5 novembre 2021