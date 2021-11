A32, un altro veicolo in contromano: stavolta è un autocarro

Un altro veicolo in contromano sull'A32 Torino-Bardonecchia, dopo l'episodio di inizio settimana al casello di Avigliana: stavolta è un autocarro Renault, sorpreso giovedì 4 novembre intorno alle 18 a percorrere la carreggiata nord dell’Autofrejus nel senso di marcia opposto. La pattuglia della polizia stradale di Susa lo ha fermato presso l’area di servizio Gran Bosco Ovest di Salbetrand: era condotto da S.I., cittadino ucraino, che in base a quanto accertato, giunto al casello di Salbetrand in direzione Bardonecchia, dopo aver tentato inutilmente il passaggio da un paio di piste, ha invertito il senso di marcia riprendendo la conduzione del veicolo in direzione Susa sulla carreggiata destinata al senso contrario di marcia, fino all’area di servizio Gran Bosco Ovest. Qui è stato individuato e sanzionato dagli agenti della polstrada che, in base all’articolo 176/1-19 e 22 del codice della strada, hanno provveduto a ritirargli la patente di guida (conducente straniero) che sarà ora inviata alla prefettura per l’inibizione alla guida sul territorio italiano, con fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.