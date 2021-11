Bardonecchia-Salbertrand: sarà un inverno "caldo" sulla frontiera

L’arrivo della neve, il brusco calo delle temperature. Sono due elementi che aggraveranno ulteriormente la situazione alla frontiera. I migranti, con la nuova ondata afghana, stanno aumentando a vista d’occhio e il solo rifugio Massi di Oulx non è più sufficiente per mettere un tetto sulle teste di tutti per la notte. Anche perchè molti preferiscono ovviamente l’oscurità per occultare i propri tentativi di passaggio in Francia. Ma il pericolo, in montagna, soprattutto nella stagione fredda, è sempre dietro l’angolo...

Su Luna Nuova di venerdì 5 novembre 2021