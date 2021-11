Avigliana, per le fiere un ritorno alla grande

Se fosse uno spettacolo teatrale, quello delle fiere autunnali dello scorso fine settimana, sarebbe stato un doppio tutto esaurito. Sia la tradizionale fiera agricola di Drubiaglio che la commerciale in centro, hanno visto una costante e cospicua affluenze di pubblico per tutta la giornata. Come per le sagre autunnali della valle andate in scena nella settimane scorse, i banchi sono stati meta di molto pubblico, desideroso di mettere da parte la pandemia almeno per una giornata...

Su Luna Nuova di martedì 9 novembre 2021