Caselette: l'Idromele dei Taurini sbanca anche il Colorado

L’Idromele dei Taurini continua a stupire, ma, soprattutto, a vincere premi. Dopo la vittoria alla Mead madness cup in Polonia alla fine dell’anno scorso, per Paolo Listello è arrivato un altro riconoscimento: la medaglia d’oro alla Mazer Cup International. Il concorso si è tenuto dal 25 al 29 ottobre in Colorado, negli Stati Uniti. «Sono quattro anni che provo a prendere una medaglia a questo concorso, che è il più importante al mondo. Ci ho provato ad arrivare tra i primi. Speravo in una medaglia, ma non credevo arrivasse l’oro. È stata una gran gioia - commenta il titolare Paolo Listello - Quello in Polonia è il secondo al mondo, invece questo è il più importante». In tutto Listello aveva presentato tre tipi di idromele, in tre categorie distinte...

su Luna Nuova di martedì 9 novembre 2021