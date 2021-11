Inaugurata l’area comunale "Alpini di Chiusa"

Area comunale “Alpini di Chiusa”: si chiamerà così, d’ora in avanti, il piccolo spiazzo che costeggia via Ex Combattenti, a pochi passi dalla scuola materna. L’intitolazione si è svolta domenica 7 novembre al termine delle celebrazioni per l’anniversario della fine della prima guerra mondiale, nella giornata dell’Unità nazionale e delle forze armate: la targa, scoperta dal sindaco Fabrizio Borgesa e dal capogruppo Ana di Chiusa San Michele Vittorio Amprimo, è stata collocata nell’aiuola che ospita anche il monumento agli Alpini, trasferito nel novembre 2019 dalla zona boschiva a monte del campo sportivo di via Roma, dove versava in condizioni di abbandono oltre che poco visibili al pubblico. «L’intitolazione di quest’area - ha sottolineato il primo cittadino...

su Luna Nuova di martedì 9 novembre 2021