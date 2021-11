S.Giorio rifà il look alla piazza del municipio

New look per la piazza del municipio. Sono iniziati la scorsa settimana i lavori di riqualificazione della piazza Cinque Martiri e per permettere l’esecuzione dell’intervento la strada che conduce alla chiesa parrocchiale è stata chiusa al traffico ed anche ai pedoni. Un lavoro impegnativo per le casse comunali, da 118 mila euro con 50mila euro di fondi della Legge regionale 18...

Su Luna Nuova di martedì 9 novembre 2021

