Susa: Adelaide ripulisce Castello, ex Assa e stazione

Seconda giornata dei beni comuni. Sabato mattina una quarantina di volontari ha dato un’energica ripulita ad alcuni angoli della città, dall’area ex Assa a quella della stazione, passando per le vie del centro storico e all’area archeologica tra il parco di Augusto e il castello di Adelaide. Una pulizia generale d’autunno da cui il turismo, una delle principali fonti di entrate economiche della città di Adelaide, non può più prescindere, ma anche un modo per vivere in una città più a misura d’uomo...

Su Luna Nuova di martedì 9 novembre 2021

Clicca qui per acquistare la copia digitale e leggere l’articolo completo



Clicca qui per sottoscrivere un abbonamento a Luna Nuova