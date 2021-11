Condove: va a fuoco una Volkswagen Polo in via Magnoletto

Cliccca sulle foto per sfogliare la gallery

Intorno alle 19,30 le squadre del comando dei vigili del fuoco di Torino sono intervenute nei pressi della centrale idroelettrica di Condove, in via Magnoletto, per l'incendio di una Volkswagen Polo vecchio modello: l'auto si trovava nel piazzale sterrato tra il laghetto dei pescatori e la centrale idroelettrica, sulla destra prima del ponticello. Sul posto la squadra 91 di Susa e quella dei volontari Borgone-Sant'Antonino con il supporto dei carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Susa, oltre al proprietario del mezzo: all'arrivo dei soccorritori sul posto l'auto, che è andata completamente distrutta, era già avvolta dalle fiamme, motivo per cui è stato impossibile risalire alle cause. Non è chiaro nemmeno se il rogo sia partito dal vano motore o dall'interno dell'abitacolo.