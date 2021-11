Giaveno, arriva l’app che aiuta a differenziare

Dubbi su quale sia il cassonetto della differenziata giusto per un certo oggetto? Ci pensa l’app Junker, un vero «assistente personale per la raccolta differenziata più evoluto d’Italia. Un “tutor” intelligente per la raccolta differenziata, che riconosce i prodotti dal codice a barre o addirittura da una foto, e spiega come conferirli correttamente, distinguendo tutti i materiali che lo compongono», spiega la Giunko Srl di Bologna, la società che l’ha prodotta...

Su Luna Nuova di venerdì 12 novembre 2021