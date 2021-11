Vaie: tamponamento fra tre auto, un ferito

È di un ferito, fortunatamente non grave, il bilancio dell'incidente avvenuto questa sera intorno alle 18 a Vaie, lungo la statale 25, all'altezza della rotonda del centro commerciale Le Fonti. L'esatta dinamica è ancora in fase di accertamento: sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Susa e della stazione di Borgone, i vigili del fuoco permanenti di Susa, i volontari di Borgone-Sant'Antonino e l'ambulanza del 118, che ha trasportato il ferito, che è sempre rimasto cosciente, presso l'ospedale di Susa per accertamenti. A seguito dell'incidente si sono create code e rallentamenti, con il traffico regolato dalle forze dell'ordine.