Caprie, mela semibagnata: per la fiera una ripartenza a metà

Poteva andare meglio, ma poteva anche andare decisamente peggio. Il meteo inclemente previsto per il week-end ha risparmiato in parte la 19ª edizione de “La mela e dintorni” di Caprie: bastava che la pioggia avesse iniziato a scendere con un’oretta di ritardo e tutto sarebbe filato liscio. Certo, non con un tiepido sole autunnale a fare da cornice, come avvenuto in più occasioni nel passato, ma con un cielo plumbeo e una temperatura più che buona che non scoraggiavano comunque un tour fra le bancarelle della mostra-mercato. È andata così fin verso le 15,30, con un buon flusso di visitatori durante la mattinata e nella prima parte del pomeriggio. Poi, appunto, è arrivata una pioggia battente e pian piano gli espositori hanno...

Con “La Mela e dintorni” di Caprie si è conclusa l’edizione autunnale di “GustoValsusa 2021”, condotta in porto nonostante l’emergenza Covid dopo lo stop forzato dello scorso autunno. È tempo dunque di primi bilanci per l’Unione montana Valle Susa, che ha coordinato la rassegna e che ieri era presente a Caprie con il presidente Pacifico Banchieri e l’assessore alla valorizzazione dei prodotti tipici locali Luca Giai, insieme al sindaco Gian Andrea Torasso e al primo cittadino di Condove Jacopo Suppo. «Grazie all’impegno enorme di amministrazioni comunali e associazioni di volontariato, abbiamo portato a termine anche questa edizione di “GustoValsusa” - sottolinea l’assessore Giai - Non era scontato, non era di facile svolgimento, ma...

su Luna Nuova di martedì 16 novembre 2021