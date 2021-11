Tra "cartelli gentili" e piloni restaurati: Bertassi si rinnova

Dal restauro dei piloni votivi alle cartellonistiche “gentili” per invitare gli automobilisti a rallentare, passando per il recupero di antichi attrezzi agricoli e documentazioni storiche. Sono tante le iniziative che il comitato Nimbi (Naturalmente Impegnati per una Bertassi Ideale) ha portato avanti in questi mesi: ci hanno lavorato i volontari del comitato e tanti cittadini di buona volontà, per rendere la borgata non solo più bella, ma anche più sicura e più consapevole del proprio passato. Su tutte spicca appunto il pilone recentemente restaurato, benedetto e inaugurato alla presenza delle amministrazioni comunali di Sant’Ambrogio, con l’assessore ai lavori pubblici Angelo Zerbonia, e di Avigliana, con il sindaco Andrea Archinà: il pilone in questione è quello posto...

su Luna Nuova di martedì 16 novembre 2021