Mompantero, la banda festeggia S.Cecilia e i 20 anni

Due anni sono lunghi. Ma sanno essere lunghissimi per un musicante se non può esprimere la sua passione per le sette note. È quello accaduto ai componenti della banda musicale di Mompantero. L’ultimo servizio effettuato era stato l’accompagnamento dell’Orso di Urbiano, ancestrale rito di passaggio stagionale, nel febbraio 2020. Poi il Covid aveva sprangato l’Italia e tutto il mondo. Chiudendo ovviamente anche l’attività di tutte le ensemble bandistiche...

Su Luna Nuova di martedì 16 novembre 2021