Condove: la ripartenza Unitre col volto giovane di Alberto Borgatta

Ha dei lineamenti giovani la ripartenza dell’Unitre di Condove: sono quelli di Alberto Borgatta, volto conosciuto in campo teatrale, storico e musicale, già consigliere nel direttivo uscente e ora presidente in pectore dopo le dimissioni della numero uno Gisella Viero, annunciate al gruppo nei mesi scorsi. Le elezioni per il nuovo direttivo si svolgeranno giovedì 16 dicembre durante la festa di Natale dell’associazione, ma Borgatta ha già dato la propria disponibilità a ricoprire l’incarico ed è l’unico candidato in campo: una pura formalità, dunque, tanto che l’anno accademico 2021-22 è stato inaugurato sabato scorso, 13 novembre, e già da questa settimana le prime lezioni per soci e studenti sono entrante nel vivo. In un salone della biblioteca gremito di pubblico...

su Luna Nuova di venerdì 19 novembre 2021