Giaveno, nuovi nonni vigile: bimbi più sicuri alla Gonin e Sala

Da martedì scorso il servizio dei “Nonni vigile” di Giaveno si estende. È infatti stato avviato anche presso i plessi Pertini in borgata Sala e alla scuola secondaria di primo grado Gonin. «Come primi giorni posso dire che il servizio sta funzionando bene. Ad esempio all’incrocio tra via IV Novembre, via Don Pogolotto e via Genolino, abbiamo notato il fluidificarsi del traffico», dice il vicesindaco con delega alla sicurezza e polizia locale Stefano Olocco...

Su Luna Nuova di venerdì 19 novembre 2021