S.Ambrogio: spunta "Serr Arte", per i negozi chiusi un tocco di colore

Arriva la crisi economica e si abbassano le serrande dei negozi. In soccorso arriva “Serr Arte”, un nuovo progetto del Comune che ha deciso di dipingere le serrande di alcuni negozi con alcune immagini legate alla tradizione cittadina. Ci sono la leggenda di San Giovanni Vincenzo, quella della Bell’Alda e altre storie arriveranno nei prossimi mesi. A Sant’Ambrogio i negozi chiusi e sfitti sono diventati quindi un’opera d’arte. «Il progetto è nato dal fatto che con la crisi economica molte serrande erano abbassate. Allora ci siamo inventati qualcosa per dar di nuovo vita ai locali e che allo stesso tempo fosse un’attrazione artistica - spiega l’assessore al commercio Igor Congiu - Il progetto è nato per abbinare arte e cultura con il turismo. L’idea è di ricordare i...

su Luna Nuova di venerdì 19 novembre 2021