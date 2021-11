Condove: per Bracotti anche il Vivisalute Award della "sua" Bocconi

Francesco Bracotti, 26 anni, non dimenticherà tanto facilmente il 2021: dopo essere stato inserito fra i cento giovani under 30 selezionati da Forbes Italia come migliori talenti nel campo dell’innovazione, ora il giovane scienziato condovese porta a casa altri due importanti riconoscimenti. Il primo gli arriva dalla quinta edizione di “The future makers”: Francesco è infatti uno dei quattro ragazzi torinesi selezionati tra i cento studenti eccellenti che il 4 e 5 novembre hanno partecipato alla quinta edizione dell’evento tenutosi nella sede milanese di Boston Consulting Group, scelti a loro volta all’interno di una platea composta da 10mila profili. Sono oltre 60mila i giovani che sono stati coinvolti nelle attività di “The Future Makers” nei primi cinque anni di vita dell’iniziativa...

su Luna Nuova di martedì 23 novembre 2021