Un dono alla valle: un "local shopper" per la campagna

Un canale comunicativo e un “local shopper” dedicato per promuovere gli acquisti natalizi presso i negozi del proprio paese e gli artigiani del territorio: riparte e si amplia la campagna “Fai un dono alla tua valle”, promossa da Cna Torino e Laboratorio Valsusa per incentivare il commercio locale in vista delle festività. Un invito che diventa un sostegno concreto nella scelta dei regali e delle proposte di gastronomia e di ristorazione delle aziende della valle di Susa e della val Sangone, che verranno condivise sui vari canali social. Un gesto che rappresenta un dono per tutti: per chi lo riceve, certo, ma anche per il territorio, per i lavoratori, per le loro famiglie e per i comuni, dove botteghe e negozi rappresentano fondamentali presìdi di socialità e di sicurezza...

su Luna Nuova di venerdì 26 novembre 2021