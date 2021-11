A Bardonecchia, vicino allo svincolo autostradale A32, i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Susa, hanno arrestato domenica scorsa un tunisino di 45 anni, residente in Francia, per trasporto di stranieri in altro Stato. Il passeur è stato fermato mentre cercava di raggiungere il confine italo-francese con quattro clandestini di origine tunisina in macchina.