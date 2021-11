Condove in memoria di Grassi: alle Molere e alla Grangetta i tre massi di Gian Carlo

GUARDA LA FOTOGALLERY

Trent’anni fa, il 1° aprile 1991, Gian Carlo Grassi se ne andava per sempre, a soli 44 anni, in un incidente alpinistico sulla catena dei monti Sibillini. Oggi l’amministrazione comunale, in accordo con la famiglia e in collaborazione con l’associazione Gruppo 33, ha deciso di ricordare pubblicamente l’alpinista condovese, esperto di arrampicata sui massi erratici e pioniere dell’arrampicata su ghiaccio, che ha fatto della passione per l’alpinismo una missione di vita.

Lo ha fatto inaugurando tre pannelli posizionati in corrispondenza di altrettanti massi che proprio Grassi aveva scoperto, arrampicato e tracciato con le relative prese: due si trovano alle spalle della Grangetta, il terzo alle Molere, lungo il suggestivo sentiero che unisce le due frazioni sul fondovalle. Su ciascuno sono riportati i nomi dati da Grassi a tutti i passaggi tracciati sui massi e una sua piccola biografia.

Accanto alla moglie Nicole e alle figlie Ghenaella e Manuela, erano presenti il sindaco Jacopo Suppo e l'assessora alla montagna Susanna Riva con l'amministrazione comunale al gran completo, in particolare il consigliere Gianluca Vinassa, che ha curato e seguito tutta la preparazione dei pannelli: è intervenuto anche Mauro Pettigiani, storico amico di Gian Carlo e compagno di tante scalate, che ha ricordato la passione con cui insieme andavano a caccia di nuovi massi e pareti da scalare. Il pomeriggio sta proseguendo a Condove, presso il salone della biblioteca comunale “Margherita Hack”, con la proiezione, a cura del Gruppo 33, del film “Gian Carlo Grassi: un uomo, una storia” di Elio Bonfanti, istruttore nazionale di alpinismo e istruttore di arrampicata libera.

