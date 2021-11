Almese, una targa dal Comune per Claudio Milan

Claudio Milan, uno dei podisti più longevi e titolati della valle di Susa, è stato premiato venerdì scorso al teatro Magnetto dall’amministrazione comunale per i prestigiosi risultati del 2021 e, come recita la targa che gli ha consegnato la sindaca Ombretta Bertolo, «... per i grandi meriti sportivi e umani». Specialista della corsa in montagna, Milan quest’anno ha conquistato un argento individuale e uno a squadre ai Mondiali di Telfes (Austria)...

su Luna Nuova di martedì 30 novembre 2021