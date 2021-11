Dopo il fermo Covid torna la Diana a S.Giorio

Passi furtivi nella notte sferzata dal vento. Fredda ma non gelida come in altre occasioni. L’insegna luminosa della farmacia Pincetti segna 7 gradi, mentre il foehn fa rotolare pezzi di carta in piazza Velino in una scena che ricorda i migliori spaghetti western. Sono le quattro e 30 di domenica mattina e le uniche luci accese sono quelle della scuola di musica di via Walter Fontan. Qui, puntuali come vuole la radicata tradizione, arrivano i musici della filarmonica Concordia. Per tenere fede ad un rito che si perde nella notte dei tempi e che rappresenta un caso unico nella storia bandistica non soltanto valsusina, quello della “Diana”...

Su Luna Nuova di martedì 30 novembre 2021