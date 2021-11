S.Antonino, fognatura di via Torino: sull’arredo urbano intesa con Smat?

Ogni anno è teoricamente quello buono, ma poi si finisce sempre per rimandare a quello dopo. Colpa degli intoppi burocratici e progettuali legati alla complessità di un cantiere, quello per la nuova fognatura lungo via Torino, destinato a ridisegnare il volto del centro storico di Sant’Antonino per il prossimo futuro. C’è infatti l’intervento idraulico, che prevede lo smantellamento e la sostituzione del manufatto in calcestruzzo che raccoglie le acque reflue, bianche e nere: un’opera attesa da decenni, visto che in presenza di forti piogge la condotta va sovente in pressione, provocando allagamenti nelle abitazioni del centro storico. Ma contestualmente l’amministrazione comunale intende cogliere l’occasione per rifare completamente l’arredo urbano...

su Luna Nuova di martedì 30 novembre 2021