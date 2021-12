Buttigliera, è morto l'ex sindaco e deputato Luigi Massa

È morto oggi l’ex deputato Luigi Massa, nato a Montanaro il 21 agosto 1950 ma residente da molto tempo a Buttigliera. Da poco aveva scoperto di essere malato, una condizione peggiorata molto rapidamente. Era stato tecnico informatico della Olivetti, poi politico e amministratore locale, come sindaco proprio di Buttigliera e membro della Camera dei deputati nella legislatura dal 1996 al 2001, dov'era stato eletto con gli allora Democratici di sinistra come onorevole del collegio valsusino nelle file dell'Ulivo. Nei primi anni 2000 è stato poi "city manager" della Città di Napoli, con l'allora sindaca Rosa Russo Jervolino. Era segretario nazionale dell’associazione delle Città del Bio e più di recente scrittore, con un romanzo giallo appena uscito e due nuove produzioni appena concluse, ma non ancora pubblicate. I funerali saranno celebrati venerdì 3 dicembre alle 15 presso la parrocchia di San Marco a Buttigliera, in via Reano 3.

