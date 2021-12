Avigliana: rotoballe a fuoco in una cascina a Drubiaglio

Un incendio, complice il forte vento alzatosi nel tardo pomeriggio, è divampato stasera poco dopo le 19 ad Avigliana, all'esterno di una cascina a Drubiaglio, in via Rivera 6: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Torino e i volontari di Borgone-Sant'Antonino, Almese, Rivalta e Avigliana, che stanno ancora procedendo con lo spegnimento. Sul posto anche trattori con cisterne e ruspe delle cascine vicine, accorse per prestare aiuto al collega in difficoltà.