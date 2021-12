Anche tanta valle nell’ultimo libro di Sarah Scaparone

La miglior pizza della valle di Susa si mangia a Gad, la piccola e caratteristica frazione di Oulx, che nonostante si sia ampliata conserva ancora l’atmosfera di un tempo. Lo dice, anzi lo scrive, Sarah Scaparone nel suo ultimo libro “Luoghi segreti da visitare a Torino e dintorni” pubblicato da Newton Compton editori, che è stato presentato ieri da Bauhaus. Un compendio di luoghi e persone, avvenimenti e storia che fanno di questo testo uno di quei volumi da leggere d’un fiato, ma anche da tenere in evidenza sulla scrivania o in biblioteca per usarlo come spunto per le prossime gite alla scoperta del territorio piemontese. Non solo della bella Torino, prima capitale d’Italia e città di cui non si finisce mai di scoprire angoli curiosi e scaramantici, storia con la S...

su Luna Nuova di venerdì 3 dicembre 2021