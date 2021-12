Giaveno, Consiglio astenuto. La bacheca resta tra mille polemiche

«Lunedì sera il consiglio comunale ha bocciato la mozione di revoca della bacheca a Forza Nuova, con una astensione di massa che ha portato alla parità tra i due voti contro e i due voti a favore. È stata data una interpretazione del regolamento delle bacheche strumentale per giustificare il voto o il non voto: in caso di parità il punto non passa, ma il regolamento del Consiglio consente di ripresentarlo. E questo è quello che faremo, lo ripresenteremo lunedì 6 dicembre nella prossima seduta». Lo assicura la consigliera di opposizione giavenese Vilma Beccaria (gruppo consiliare “Partito democratico e Giaveno per l’ambiente)...

Su Luna Nuova di venerdì 3 dicembre 2021