A Giaveno città sta per svelarsi “Il bosco incantato” in cui gli alberi si animano e parlano ai visitatori dell’area verde. È la principale novità della 4ª edizione del “Festival delle luci”, il programma di animazione organizzato per il periodo delle feste, con un programma che parte l’8 dicembre e prosegue fino al 6 gennaio...

Su Luna Nuova di venerdì 3 dicembre 2021