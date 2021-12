S.Antonino: un albero per il professor Gianni Sada

C’è un nuovo acero pronto a crescere nel cortile dell’Istituto comprensivo Centopassi e quell’acero sarà dedicato al professor Gianni Sada. La messa a dimora si è svolta mercoledì 1° dicembre in un’aiuola all’esterno della scuola secondaria di primo grado, con una targa che recita: «Questo albero è dedicato alla memoria del professor Gianni Sada (Vaie, 4 novembre 1947-Torino, 10 febbraio 2010), esempio di umanità, amore per la conoscenza ed i saperi». Firmato: la comunità di Sant’Antonino di Susa. Targa che è stata posta in modo provvisorio, in attesa che arrivi la versione metallica definitiva. Una cerimonia nella cerimonia, quella di mercoledì pomeriggio, che è stata anche l’occasione, come avviene ormai da una decina d’anni, per consegnare agli studenti...

su Luna Nuova di venerdì 3 dicembre 2021