Venaus: il Babbo Natale Ugi si ferma a San Martino

Sarà un Natale di divertimento e di buona tavola, ma anche e soprattutto solidale quello della Trattoria San Martino nell’omonima piana ai margini della statale 25 del Moncenisio. I gestori Daniele Maltese e Alessandro Ballaris, che hanno aperto il loro bar trattoria la scorsa primavera, scommettendo sulla qualità del servizio e delle materie prime, ad iniziare dal caffè Lavazza Paulista, dopo un’intensa estate ed un autunno in cui hanno proposto anche eventi inediti per queste latitudini, come il karaoke o la festa in maschera per Halloween, hanno deciso di dedicare due giornate alla solidarietà. Sabato 11 e domenica 12 dicembre infatti grandi e soprattutto piccini sono invitati alla festa di Natale, con tanto di Babbo Natale made in Bar Cenisio, i cui proventi saranno destinati all’Ugi, associazione che si occupa di allievare le sofferenze dei bambini affetti da tumore ricoverati negli ospedali torinesi...

Su Luna Nuova di venerdì 3 dicembre 2021