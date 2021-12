Almese: a Rivera va a fuoco una tettoia-garage

I vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle 2 di stanotte sulle colline di Rivera, frazione di Almese, per l'incendio di una tettoia adibita a deposito e garage. Le fiamme hanno avvolto un'automobile e materiali vari depositati all'interno. Sul posto la squadra 21 della centrale di Torino e quella dei volontari di Almese: una vicina piscina è servita come risorsa idrica e tramite una motopompa ha rifornito le vasche delle nostre autopompe. L'intervento è durato circa tre ore, ultimando con le operazioni di smassamento e messa in sicurezza.