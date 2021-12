Mauro Carena torna al timone dell'alta valle

Mauro Carena torna a prendere il timone dell’alta valle. Non quel territorio unito che partiva da Meana e dalla sua Moncenisio ed arrivava fino a Bardonecchia e al Sestriere dell’allora Comunità montana Alta valle Susa, che ha guidato per un quinquennio, dal 2004 al 2009, bensì della più piccola Unione montana di oggi, che comprende soli nove Comuni, Moncenisio, Meana, Giaglione, Gravere, Chiomonte, Exilles, Salbertrand, Oulx e Bardonecchia. Carena è stato eletto alla guida dell’Unione in questo fine settimana, al termina di una serrata trattativa dopo il passaggio di testimone che il sindaco di Gravere, Piero Nurisso, aveva annunciato da tempo. Invariata la giunta...

Su Luna nuova di martedì 7 dicembre 2021

