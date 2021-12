Villardora, palo della discordia a Torre del Colle: si alza la protesta

Crea polemiche il nuovo palo in costruzione in borgata Torre del Colle, tanto che ieri mattina una cittadina per protesta ha occupato lo scavo. Al che sono intervenuti polizia locale e carabinieri, che hanno cercato di calmare gli animi. Nel corso della mattinata tutto alla fine è rientrato. «Si tratta di una cittadina che ha avuto la sorpresa di ritrovarsi con il secondo palo dei ripetitori vicino a casa», ha raccontato il sindaco Savino Moscia. La cittadina in questione è Lucia Valenti, una degli abitanti della borgata: «Visto che c’era l’escavatore che lavorava, sono uscita a vedere, perché dall’ultimo incontro sembrava che avessero sospeso i lavori - racconta la Valenti - Sono andata lì e mi hanno detto che avevano l’ordine di andare avanti». A quel punto è...

su Luna Nuova di martedì 7 dicembre 2021