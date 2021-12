Il Circo bianco si allena sulle nevi del Sestriere

Clicca sulle foto per sfogliare la gallery

Si è appena inaugurata la stagione sciistica sulle piste della Vialattea ed anche quest’anno il Colle del Sestriere si è riconfermato punto di riferimento per le Squadre nazionali di sci alpino. I campioni dello sci mondiale, gigantisti e slalomisti, hanno scelto la pista di Coppa del Mondo, la Kandahar Giovanni Alberto Agnelli, per la preparazione in vista delle prossime gare europee del circuito che faranno tappa in Val d’Isère. Sono iniziati questa mattina gli allenamenti e sono scesi in pista atleti di quattro nazioni: Italia, Spagna, Croazia e Svezia. La sessione di allenamento si concluderà il 10 dicembre. In rappresentanza del gruppo di slalom della Nazionale italiana sono arrivati a Sestriere Stefano Gross, Manfred Moelgg, Giuliano Razzoli, Tommaso Sala, Simon Maurberger e Alex Vinatzer, mentre nel gruppo di gigante troviamo Giovanni Borsotti, Luca De Aliprandini, Riccardo Tonetti, Hannes Zingerle, Alex Hofer, Giovanni Franzoni e Filippo Della Vite.