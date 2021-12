S.Antonino: 34enne denunciato per resistenza a pubblico ufficiale

Nei giorni scorsi un 34enne italiano è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. La polizia ferroviaria di Bussoleno, su segnalazione di un capotreno, si è recata presso la stazione di Sant’Antonino-Vaie dove l’uomo, privo della mascherina e in stato di forte agitazione, stava inveendo contro i viaggiatori. Alla vista dei poliziotti il 34enne ha continuato con il suo atteggiamento ostile. Accompagnato presso gli uffici polfer di Bussoleno, è stato successivamente affidato alle cure del personale medico intervenuto e trasportato in ospedale. A causa di quanto accaduto, il treno ha maturato 22 minuti di ritardo.