Bruzolo, il battesimo di Davide Cibrario nella nazionale delle bande

Un bruzolese in nazionale. Non è la maglia azzurra del calcio, ma è comunque un bel traguardo per il giovane Davide Cibrario, che a 24 anni nella serata di mercoledì ha debuttato nella Banda giovanile sinfonica nazionale dell’Anbima, nell’auditorium del Maggio Musicale Fiorentino. In realtà si tratta del debutto ufficiale di tutti e 120 i componenti della selezione nazionale bandistica dell’Anbima, che attraverso le bande giovanili provinciali prima e poi quelle regionali poi ha iniziato fin dal 2010 a coltivare i suoi talenti in erba per farli maturare in un contesto uniforme. Un processo che come tutti i progetti seri ha avuto bisogno di tempo e che dopo 11 anni ha portato alla formazione di quella che è una vera e propria nazionale under 26 delle bande musicali...

Su Luna Nuova di venerdì 10 dicembre 2021