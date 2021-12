Dopo il virus, Venaus ritorna il paese dei presepi

È arrivata persino la neve, copiosa, ad omaggiare il ritorno dei presepi di Venaus. In realtà anche a Natale 2020 le natività era approdata lungo le vie del paese, ma le paure e le restrizioni non avevano permesso che “Il paese dei presepi” esprimesse appieno le sue potenzialità. Quest’anno è diverso. Contagi e varianti aumentano, ma lievitano anche le vaccinazioni, che l’anno scorso dovevano ancora iniziare, così sarà un vero ritorno dei presepi in occasione del Natale 2021...

Su Luna Nuova di venerdì 10 dicembre 2021

