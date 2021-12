I Babbi Natale della val Cenischia al Regina Margherita

C’era anche un pezzo piccolo, ma importante, di val Cenischia, nel tradizionale raduno dei Babbi Natale sotto l’ospedale infantile Regina Margherita di Torino. Un raduno non ancora oceanico come negli ultimi anni pre Covid, ma che proprio per questo è riuscito a coinvolgere maggiormente le scuole piemontesi, con l’iniziativa di un Babbo Natale per ogni scuola. Ovviamente si trattava di una sagoma e non di un Santa Claus in carne ed ossa, che ogni scuola coinvolta riceveva nelle settimane precedenti, accollandosi il compito di arricchirla in base al proprio gusto ed alla propria fantasia. E tra le circa 300 classi, in rappresentanza delle 125 scuole piemontesi che hanno aderito, anche le scuole dell’infanzia di Novalesa e di Venaus...

Su Luna Nuova di martedì 14 dicembre 2021